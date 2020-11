Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Recke (ots) - Recke, Hopstener Straße, Twenhusen 25.11.2020, 21.10 Uhr Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Ibbenbüren befuhr die Hopstener Straße in Richtung Hopsten. Ein ebenfalls 24-jähriger Pkw- Fahrer aus Recke fuhr von der Straße Twenhusen nach links auf die Hopstener Straße. Dabei übersah er den bevorrechtigten Pkw-Fahrer aus Ibbenbüren. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer verletzten sich dabei schwer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 24-jährige Fahrer aus Recke wurde mit dem Rettungshubschrauber dorthin geflogen. Bei ihm bestand nach erster Einschätzung Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Unfallort gesperrt.