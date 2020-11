Lotte, Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots) - Am Montag (23.11.) wurde in Lotte auf dem Parkplatz am Hansaring 1 ein Fahrzeug beschädigt. Der blaue Skoda Octavia war im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als der Besitzer wieder zum Pkw kam, wurden Beschädigungen im Heckbereich festgestellt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315