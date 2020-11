Metelen, Diebstahl aus Frisörsalon

Metelen (ots) - Ein unbekannter Täter hat sich am Dienstag (24.11.2020) in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu einem Frisörsalon am Neutor verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangte er durch einen Seiteneingang in das Gebäude. Aus einem Aufenthaltsraum entwendete er eine Handtasche mit Portemonnaie sowie eine weitere Geldbörse. Ein Zeuge beobachtete im Tatzeitraum einen Mann, der in die Gasse am Salon lief - möglicherweise der Täter. Die Beschreibung lautet wie folgt: Er war 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hatte eine normale Statur und ein südländisches Aussehen. Er trug schwarzes, gelocktes Haar. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans, schwarzen Sneaker und einer vermutlich roten College-Jacke. Außerdem hatte er eine rote-schwarze Plastiktüte dabei. Die Polizei in Ochtrup bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.