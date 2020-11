Neuenkirchen, Diebstahl aus Praxisräumen

Neuenkirchen (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch (25.11.2020) in der Zeit zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr eine Handtasche samt Geldbörse sowie ein Massagegerät aus einer Physiotherapiepraxis an der Hauptstraße entwendet. Der Unbekannte kam einer Zeugin zufolge gegen 18.10 Uhr in die Praxis und erkundigte sich zunächst nach einem Doktor. Die Zeugin verwies den Mann auf den nächsten Tag. Etwa 10 bis 15 Minuten später verließ der Unbekannte die Praxis. Die Zeugin stellt anschließend fest, das ihr Spint geöffnet und das Diebesgut gestohlen worden war. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sowie von schlanker bis schmächtiger Figur. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug dunkle Kleidung und eine dunkle Strickmütze. Die Polizei in Rheine bittet Zeugen, die zum Tatzeitraum rund um den Tatort etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.