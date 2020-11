Rheine, zwei Autos aufgebrochen

Rheine (ots) - An der Kiebitzstraße haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (25.11.2020), 15.00 Uhr, und Donnerstag (26.11.2020), 08.50 Uhr, einen grünen Ford S-Max aufgebrochen. Sie schlugen eine hintere Seitenscheibe ein und entwendeten einen Rucksack samt Inhalt. An der Keimpohlstraße zerstörten Autoaufbrecher in der Nacht zu Donnerstag (26.11.2020) zwischen 00.00 Uhr und 09.00 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe eines grauen VW Golf Plus. Sie stahlen eine Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Zeugenhinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215.