Rheine, versuchter räuberischer Diebstahl

Rheine (ots) - Am Donnerstag (26.11.2020) gegen 14.10 Uhr hat ein unbekannter Täter an einem Geschäft für Heimtierbedarf an der Hansaallee versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Unbekannten sowie mehreren Zeugen. Anschließend gelang dem Täter die Flucht. Anfangs schaute sich der Unbekannte das auf dem Parkplatz des Geschäfts abgestellte Fahrrad aufmerksam an. Als er versuchte, es zu entwenden, rannte ein Zeuge ihm hinterher und zog im vom Rad. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, der Zeuge wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Täter konnte sich befreien und flüchten. Kurze Zeit später kehrte der Täter zurück, beleidigte und bedrohte im Geschäft den Zeugen sowie die Besitzerin des Fahrrads und bewarf beide mit Gegenständen. Er konnte zunächst erneut festgehalten werden, riss sich jedoch los und flüchtete in Richtung Lingener Straße. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, 15 bis 16 Jahre alt und schlank. Er hatte dunkle Augen sowie dunkle Haare, die seitlich kurz geschnitten waren. Er trug eine dunkelblaue bis schwarze Jacke, einen beigefarbenen Pullover mit Kapuze sowie einen dunklen, großen Rucksack in der Art eines Schultornisters. Die Polizei in Rheine bittet Zeugen um Hinweise unter 05971/938-4215.