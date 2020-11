Altenberge (ots) - Wie bereits in mehreren Städten im Kreisgebiet haben Diebe, die es auf Bordcomputer, Navis und Lenkräder in hochwertigen Fahrzeugen abgesehen haben, nun auch in Altenberge mehrere Autos aufgebrochen - jeweils zwischen Donnerstag (26.11.2020) und Freitag (27.11.2020). An der Straße Gerstenkamp schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr, und Freitag, 08.20 Uhr, die hintere, linke Scheibe eines weißen C-Klasse-Mercedes ein. Sie stahlen das Lenkrad sowie die Multimediaeinrichtung. Am Falkenweg brachen unbekannte Täter einen grauen 3er BMW auf und bauten ebenfalls das Lenkrad sowie den Bordcomputer aus. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 08.30 Uhr. Und an der Straße Zur Quelle ist zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Freitag, 04.45 Uhr, ein Fenster eines weißen 5er BMWs zerstört sowie das Sportlenkrad abmontiert worden. Die Polizei in Greven bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.