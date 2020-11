Altenberge, Ibbenbüren, Diebstahl aus Kfz

Altenberge, Ibbenbüren (ots) - In Altenberge und Ibbenbüren hat es zwischen Freitag (27.11.2020) und Montag (30.11.2020) erneut Diebstähle aus Kfz gegeben. In Altenberge schlugen Unbekannte am Samstag (28.11.2020) in der Zeit zwischen Mitternacht und 10.00 Uhr am Morgen an der Finkenstraße die hintere rechte Seitenscheibe eines grauen 3er-BMWs ein. Die Diebe entwendeten das Lenkrad des Fahrzeugs. Am Alten Münsterweg verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (27.11.2020) gegen 03.45 Uhr nachts unbefugt Zutritt zu einem Auto. Auch hier wurde das Lenkrad aus einem 3er BMW gestohlen. In Ibbenbüren war ein grauer Ford an er Straße Treppkesberg in Goldbeck das Ziel von Autoaufbrechern. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen Samstag (28.11.2020), 16.30 Uhr, und Montag (30.11.2020), 06.25 Uhr, die hintere Seitenscheibe ein und entwendeten einen Rucksack. Die Polizei sucht in allen drei Fällen nach Zeugen. Hinweise zu den beiden Kfz-Aufbrüchen in Altenberge bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455. Zu dem Fall in Ibbenbüren bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 05451/591-4315.