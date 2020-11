Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren-Laggenbeck (ots) - Am Freitag (27.11.) wurde im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:45 Uhr ein Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen braunen Nissan Pulsar. Die Beschädigungen befinden sich hinten links, die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da das Fahrzeug in dem Zeitraum auf drei verschiedenen Parkplätzen in Laggenbeck abgestellt war, kommen folgende Orte als mögliche Unfallörtlichkeiten in Betracht: Aldi Markt, Ibbenbürener Straße 36; Netto Markt, Mettinger Straße 63; K&K Markt, Tecklenburger Straße 9. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.