Laer, Verkehrsunfallflucht

Laer (ots) - Am Freitag (27.11.) ist auf dem Edeka-Parkplatz, In der Kartause 1, ein Pkw beschädigt worden. Die Fahrerin eines schwarzen Opel Corsa stellte ihr Fahrzeug gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Gegen 12.45 Uhr kam sie zu ihrem Fahrzeug zurück. Dabei stellte sie fest, dass ihr Wagen hinten rechts erheblich beschädigt war. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.