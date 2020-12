Ibbenbüren, Diebstahl aus Rohbau

Ibbenbüren (ots) - In der Zeit zwischen Montag (01.12.2020), 18 Uhr, und Dienstag (02.12.2020), 06.40 Uhr, haben unbekannte Täter in Püsselbüren an der Straße Am Hedwigsheim mehrere hochwertige Werkzeuge aus dem Rohbau eines Altenheims entwendet. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge zwei Metalltüren auf, um in einen Kellerraum zu gelangen, wo das Werkzeug gelagert wurde. Es waren mehrere Hebelspuren zu erkennen. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.