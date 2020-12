Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Ein grauer Opel Astra ist am Montag (01.12.) an der Schubertstraße beschädigt worden. Der Fahrer des Wagens stellte sein Fahrzeug gegen 13.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 11 auf dem dortigen Parkstreifen ab. Der Opel wurde entgegen der Fahrtrichtung geparkt. Gegen 14.40 Uhr kam der Fahrer zu seinem Wagen zurück und stellte eine erhebliche Unfallbeschädigung am hinteren rechten Radkasten fest. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.