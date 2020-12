Lienen, Einbruch in Wohnhaus

Lienen (ots) - Am Montag (30.11.2020) in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 17.30 Uhr sind unbekannte Täter in Holzhausen am Warendorfer Weg in ein Wohnhaus auf einem abgelegenen landwirtschaftlichen Anwesen eingedrungen. Das Anwesen wird nicht mehr bewirtschaftet. Das Wohnhaus besteht aus einem bewohnten Haupthaus und drei derzeit leer stehenden Wohnungen. Über eine dieser Wohnungen verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Haupthaus. Sie durchsuchten mehrere Schubladen und Schränke. Anschließend flüchteten sie. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Eine Zimmertür wurde bei dem Einbruch beschädigt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 entgegen.