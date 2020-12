Steinfurt-Bu., Verkehrsunfallflucht

Steinfurt-Bu. (ots) - Auf der Kirchstraße ist es am Donnerstag (26.11.) zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin gekommen. Ein 11-jähriges Mädchen aus Burgsteinfurt fuhr gegen 13.10 Uhr stadtauswärts und hielt in Höhe des Hewensplatzes an. Dort stand ein Pkw auf der Fahrbahn, der offensichtlich wenden wollte. Da die 11-Jährige vom Autofahrer ein Zeichen mit der Lichthupe bekam, fuhr sie weiter. Als sie wieder anfuhr, fuhr auch der Pkw wieder an und es kam zur Kollision. Das Mädchen fiel dadurch vom Rad und ärgerte sich lautstark. Der Pkw-Fahrer setzte nach der Kollision mit dem Wagen zurück und fuhr in Richtung Innenstadt weiter, ohne sich um die 11-Jährige zu kümmern. Da die Sonnenblende an der Fahrerseite des Autos runtergelassen war, konnte das Mädchen nicht erkennen, ob das Auto von einem Mann oder einer Frau gesteuert wurde. Es handelt sich bei dem Pkw um ein dunkelgraues Fahrzeug, dass an der Seite einen weißen Streifen hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.