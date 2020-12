Lengerich, Zigarettenautomat aufgebrochen

Lengerich (ots) - Auf unbekannte Weise ist in der Zeit zwischen Freitag (27.11.2020) und Samstag (28.11.2020), 15.00 Uhr und 08.30 Uhr, ein Zigarettenautomat an der Münsterstraße aufgebrochen worden. Es wurden Zigarettenschachteln entwendet. In welcher Höhe die unbekannten Täter Tabakwaren stahlen, ist unklar. Auch steht nicht fest, ob Bargeld erbeutet wurde. Täterhinweise gibt es nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lengerich entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.