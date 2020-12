Mettingen, Feuer in Keller einer Scheune

Mettingen (ots) - Im Keller einer Klinkerbau-Scheune am Kappelner Weg in Höveringhausen ist am Samstag (28.11.2020) in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden Akten, Papier, Müll und anderen Kleingegenstände sowie an den Wänden verlegte Elektro-Kabel bei dem Brand beschädigt. Auch der Putz wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller zügig löschen. Der Brandort kann derzeit nicht betreten werden. Nähere Hinweise zur Höhe des Sachschadens oder zur Brandursache gibt es noch nicht. Die Ermittlungen dauern an.