Ibbenbüren, 82-jährige E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Ibbenbüren (ots) - Eine 82-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Freitag (27.11.2020) gegen 10.50 Uhr am Vormittag an der Widukindstraße/Einmündung Merschweg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 82-jährige Ibbenbürenerin fuhr zunächst auf der Widukindstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Münsterstraße. Zu dieser Zeit fuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren, der die E-Bike-Fahrerin ersten Erkenntnissen zufolge übersehen hatte, mit seinem schwarzen Hyundai von rechts aus dem Merschweg und wollte rechts auf die Widukindstraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Die 82-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 68-Jährige wurde nicht verletzt. Es entstand schätzungsweise ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.