Erstmeldung:

Am Freitag (27.11.) ist in Ochtrup eine große Menge illegal entsorgter Autoreifen entdeckt worden. Die Zahl der Reifen konnte nicht beziffert werden, es handelte sich dabei aber um eine Größenordnung von 1,8 Tonnen, so das Ordnungsamt Ochtrup. Die Reifen wurden bei Webergen an einem Wirtschaftsweg entsorgt. Sie lagen in der Nähe eines Sees in einem Wasserlauf. Die Altreifen sind in der Zwischenzeit entsorgt worden. Wie hoch die Kosten für die Entsorgung sind, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf die Entsorger geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell