Emsdetten, Räuberische Erpressung, Öffentlichkeitsfahndung

Emsdetten (ots) - Im Sommer hat es in Emsdetten eine räuberische Erpressung in einer Tankstelle gegeben. Die Polizei sucht nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach den Tätern. Die beiden Unbekannten betraten (wie am 16.06.2020 berichtet) am Donnerstag (11.06.) gegen 19.45 Uhr eine Tankstelle an der Rheiner Straße. Dort bedrohten sie einen Angestellten an der Kasse. Ein zweiter Angestellter erkannte die Situation und drohte den Unbekannten, die daraufhin flüchteten. Die Öffentlichkeitsfahndung, mit Fotos und Beschreibungen der Täter, finden Sie in unserem landesweiten Fahndungsportal. Hier der Link zu unserer Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatve rdaechtige/emsdetten-raeuberische-erpressung