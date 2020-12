Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Ein schwarzer Audi A 6 ist am Samstag (05.12.) am Toom-Baumarkt an der Maybachstraße beschädigt worden. Der Fahrer fuhr gegen 10.45 Uhr mit seinem Audi vom dortigen Parkplatz. In dem Moment fuhr, aus der Sicht des Audi-Fahrers von links, ein vermutlich grauer Ford Mondeo rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß das Fahrzeug gegen die hintere linke Stoßstange des Audis. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Ford fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Fahrer des Ford Mondeo oder Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.