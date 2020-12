Ibbenbüren, Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren, Mettingen (ots) - Am Montag (07.12.) ist in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.20 Uhr ein grauer Opel Cascada vorne links am Kotflügel beschädigt worden. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Fahrer des Wagens stellte den Schaden erst zu Hause fest. Deshalb kommen mehrere Unfallörtlichkeiten in Betracht. Der Opel war in der angegebenen Zeit an verschiedenen Parkplätzen abgestellt: Am Marktkauf in Ibbenbüren an der Hansastraße, in Mettingen am Lidl an der Westerkappelner Straße und am K+K Markt in Mettingen an der Ibbenbürener Straße. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.