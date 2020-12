Steinfurt, vermutliches Diebesgut sichergestellt, - Eigentümer gesucht - (FOTO)

Steinfurt (ots) - Am Samstag (05.12.), gegen 19.45 Uhr, wurde ein 51jähriger Mann aus Horstmar von einer Polizeistreife in Laer auf der Straße Am Eschbach 12 angehalten. Die Polizeibeamten sprachen den Mann an, weil dieser einen motorisierten Laubbläser der Marke Stihl mitführte. Zur Herkunft befragt, machte der Horstmarer widersprüchliche Angaben. Bei der Personalienfeststellung fanden die Beamten heraus, dass der angehaltene 51Jährige bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten war. Die Beamten stellten das Gerät sicher. Bei dem Laubbläser handelt es sich um einen Stihl Laubbläser, Typ SH 86, in den Farben orange und weiß. Das Gerät ist schon älter und hat deutliche Gebrauchsspuren. Bislang ist es der Polizei nicht gelungen, das Gerät dem rechtmäßigen Eigentümer auszuhändigen. Das Gerät könnte Teil der Beute aus einem Einbruchdiebstahl im Steinfurter Raum sein. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.