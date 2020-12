Saerbeck, Versuch des Wohnungseinbruchs

Saerbeck (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Dienstag (08.12.) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Amselstraße einzubrechen. Die Einbrecher versuchten zunächst die Terrassentür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Danach setzten sie erneut an einem Fenster an. Hier platze jedoch die Scheibe. Offensichtlich entstand dabei ein lautes Geräusch, denn die Täter entfernten sich, ohne in das Haus zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Amselstraße gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.