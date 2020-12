Rheine, Wohnungseinbruchdiebstahl

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag (08.12.) in der Zeit von 16.15 Uhr bis 18.00 in ein Reihenhaus auf der Beethovenstraße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, in dem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Haus durchsuchten sie verschiedene Räume und öffneten Schubladen und Behältnisse. Die Polizei hat Spuren im Haus gesichert. Ob die Täter etwas entwendeten, steht bislang nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.