Ochtrup, Verkehrsunfall

Ochtrup (ots) - An der Brookstraße hat es am Montag (07.12.), gegen 13.30 Uhr, einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Bei Eintreffen der Polizei standen zwei beschädigte Autos im Bereich der Einmündung "Am Stadion" und verschiedene Trümmerteile lagen auf der Straße. Eine 23-jährige Ochtruperin war mit ihrem Wagen aus einer Hauseinfahrt auf die Brookstraße gefahren. Dabei hat sie ersten Ermittlungen zufolge den Wagen einer Ochtruperin, die in Fahrtrichtung Laurenzstraße unterwegs war, übersehen. Die 60-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und die beiden Fahrzeuge kollidierten daraufhin. Der Sachschaden wird im ersten Ansatz auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall schwer und die 23-Jährige leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.