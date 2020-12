Rheine-Mesum, Einbruchdiebstahl

Steinfurt (ots) - Am Donnerstag (10.12.) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bürgerstraße. Die Bewohner hatten gegen 12.30 Uhr das Haus verlassen und bei ihrer Rückkehr, gegen 20.40 Uhr, den Einbruch bemerkt. Die Täter hebelten eine Tür am Wintergarten des Hauses auf, um so in das Gebäude zu gelangen. Im Haus durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume. Teilweise standen Schränke und Schubladen noch offen. Die Täter entwendeten diversen Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.