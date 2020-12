Ibbenbüren-Laggenbeck, versuchter Einbruch

Steinfurt (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (10.12.) versucht in einen Kindergarten am Rotkäppchenweg einzusteigen. Die Täter waren in der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 10.00 Uhr, auf dem Gelände des Kindergartens. An zwei Türen wurden Hebelspuren entdeckt. Es gelang den Tätern aber nicht in die Räumlichkeiten des Kindergartens zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.