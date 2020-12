Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Rheine (ots) - Rheine, Elter Straße, außerhalb geschlossener Ortschaft 11.12.2020, 14:35 Uhr Eine 49-jährige Rheinenserin befuhr mit ihrem Pkw die Elter Straße in Richtung Innenstadt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr. Ihr kam ein Transporter entgegen. In ihm befanden sich ein 34-jähriger Fahrer und sein 39-jähriger Beifahrer, beide aus Steinfurt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Transporter prallte in der Folge gegen einen Baum. Die beiden Insassen des Transporters wurden schwer verletzt. Der Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Transporter geborgen werden. Die Fahrerin des Pkw verletzte sich leicht. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war dafür ebenfalls im Einsatz. Die Elter Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge gesperrt.