Greven, Feuer in Müllcontainer am leerstehenden Raiffeisen-Markt Ursache unbekannt

Steinfurt (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zu Sonntag (13.12.2020) gegen 03.23 Uhr in einem Müllcontainer auf dem Gelände des leerstehenden Raiffeisen-Markts an der Nordwalder Straße ein Feuer ausgebrochen. Der grüne, etwa 15 bis 20 Quadratmeter große Stahlcontainer war zur Hälfte mit gemischtem Abfall gefüllt. Der Container wurde durch die Feuerwehr Greven gelöscht und anschließend mit Schaum gefüllt, um ein erneutes Aufflackern des Feuers zu verhindern. Möglicherweise verschaffte sich jemand Unbekanntes durch ein Tor im Zaun Zutritt zum Gelände. Ein konkreter Tatverdacht existiert nicht. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 300 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Greven unter 02571/928-4455 entgegen.