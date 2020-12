Ochtrup, Vandalismus

Ochtrup (ots) - Am Samstag (12.12.) wurde die Polizei gegen 13.55 Uhr zu einem Einsatz an die Lambertischule gerufen. Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Samstag, 14.00 Uhr, in einen auf dem Schulhof stehenden Container ein. In dem Container befindet sich eine Toilette. Die Unbekannten setzten den Innenbereich des Containers unter Wasser und flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.