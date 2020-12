Nachtrag zur Meldung "Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person"

Ibbenbüren (ots) - Zur Unfallzeit um 17:10 Uhr versuchte ein Ehepaar die unbeleuchtete Landstraße zu überqueren, um auf den gegenüberliegenden Radweg zu gelangen. Im Bereich der Unfallstelle beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Ledder Straße in Richtung Ibbenbüren-Stadt und erfasste die 84-jährige Frau, die dadurch tödlich verletzt wurde. Der 86-jährige Ehemann und der Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern an. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 4000,- EUR.