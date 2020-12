Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Freitag (11.12.) wurde auf dem Parkplatz der Kreissporthalle in Ibbenbüren an der Nikestraße 4 ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Opel Corsa stand im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz. Als der Fahrer wieder zum Pkw kam, stellte er seitlich hinten rechts Beschädigungen fest. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.