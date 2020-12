Tecklenburg, Unfall, 24-Jähriger in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Tecklenburg (ots) - Ein 24-jähriger Autofahrer aus Mettingen ist am Montag (14.12.2020) gegen 22.00 Uhr abends bei einem Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Anfangs gab es eine fehlerhafte Angabe zum Unfallort, so dass die Rettungs- und Einsatzkräfte zunächst in die Ortsmitte von Tecklenburg ausrückten. Die Polizeileitstelle ermittelte den tatsächlichen Unfallort - die Osnabrücker Straße in Höhe der Hausnummer 37. Vor Ort angekommen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge im Straßengraben lagen - einer auf der Seite, einer auf dem Dach. In einem roten Renault, der auf der linken Seite liegt, war der 24-Jährige eingeklemmt, er musste in einer schwierigen Rettungsaktion aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der zweite Wagen, ein silberner Volvo, lag direkt dahinter - ebenfalls im Graben. Der 40-jährige Fahrer aus Lengerich hatte sich leicht verletzt, konnte sein Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen. Überall um die Autos herum lagen Trümmerteile. Nach der aufwendigen Rettung wurde der Mettinger mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Auch der leicht verletzte Lengericher kam in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich ersten Erkenntnissen zufolge wie folgt: Beide Männer waren mit ihren Autos auf der Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Lotte unterwegs. Der rote Renault fuhr vorne, der silberne Volvo setzte zum Überholen an. Bei dem Überholvorgang kam es aus bisher unbekannten Gründen zur Kollision der beiden Pkw. Dadurch wurden beide Wagen nach links aus der Rechtskurve geschleudert und kamen im Graben zum Liegen. Wie genau es zu dem Unfall kam, steht derzeit noch nicht fest. Unter anderem, weil der 24-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen nicht zum Hergang befragt werden konnte. Die Polizei stellte beide Fahrzeuge vorläufig sicher. An beiden Wagen entstand ein Totalschaden, der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 18.000 Euro.