Steinfurt, Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, Lkw fährt in Autos vor Ampel

Steinfurt (ots) - Auf der L 510 in Borghorst ist es am Montag (14.12.2020) gegen 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Allerdings wurden vier Fahrzeuge stark beschädigt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 18.000 Euro. Der 41-jährige Fahrer eines Klein-Lkw zur Auflieferungen von Paketen wollte von der Burgsteinfurter Straße aus Richtung Burgsteinfurt kommend nach rechts auf den Westfalenring (L 510) abbiegen. Laut Aussage des 41-jährigen Borghorsters versagten seine Bremsen, der Lkw geriet ins Schleudern und touchierte dabei drei Autos, die an der roten Ampel auf der Burgsteinfurter Straße standen. Es handelte sich dabei um einen Citroen, mit dem eine 26-jährige Borghorsterin unterwegs war, einen Mercedes, den eine 76-jährige Burgsteinfurterin steuerte, sowie um ein Audi, in dem ein 70-jähriger Burgsteinfurter am Steuer saß. Bis auf die 26-jährige Autofahrerin aus Borghorst, die leichte Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste, blieben alle anderen Unfallbeteiligten unverletzt. Auch der Beifahrer des 41-jährigen Lkw-Fahrers. An den Fahrzeugen entstanden teils erhebliche Sachschäden, am Auto der 26-Jährigen ein Totalschaden. Die beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden, ebenso wie der Klein-Lkw, der als Beweismittel sichergestellt wurde. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt.