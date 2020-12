Greven, Schwelbrand in Bekleidungsgeschäft

Greven (ots) - In einem Bekleidungsgeschäft an der Marktstraße in der Innenstadt hat es am frühen Dienstagmorgen (15.12.2020) gegen 05.20 Uhr einen Schwelbrand gegeben. Personen wurden nicht verletzt. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintragen, war die Feuerwehr gerade im Begriff, die Eingangstür zu dem Wohn- und Geschäftshaus aufzubrechen. Die Kräfte mussten schließlich eine Fensterscheibe einschlagen, um ins Innere zu gelangen. Der Schwelbrand war an einer Registrierkasse ausgebrochen. Diese wurde von den Feuerwehrkräften in den Außenbereich getragen und gelöscht. Weitere Gegenstände wurden durch den Brand ersten Erkenntnissen zufolge nicht beschädigt. Auch wurde niemand verletzt. Es hatten sich allerdings größere Rauchschwaden in den Geschäftsräumen gebildet. Die Brandstelle konnte nach dem Einsatz gegen 06.15 Uhr wieder freigegeben werden. Wie es zu dem Schwelbrand kam, ist unklar.