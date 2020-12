Hörstel; Einbruch

Hörstel (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (12.12.) zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr in ein Zweifamilienhaus an der Kantstraße eingestiegen. Die Täter gelangten über ein gekipptes Fenster in das Haus. Dort verschafften sie sich Zutritt zu beiden Wohnungen und durchsuchten diverse Schränke. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.