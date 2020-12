Greven, Gruppe schlägt 38-Jährigen nieder

Greven (ots) - Zeugen gesucht Ein 38-jähriger Mann aus Greven ist am Dienstagabend (15.12.2020) gegen 21.30 Uhr auf einem Parkplatz am Emsweg in der Nähe des Busbahnhofs von einer achtköpfigen Personengruppe geschlagen und getreten worden. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte zuvor jemand mehrfach an der Haustür des Opfers geklingelt. Als dieser öffnete, sah er auf dem Parkplatz nahe seiner Wohnanschrift acht Männer zusammenstehen. Alle waren zwischen 18 und 25 Jahre alt und hatten ein südländisches Aussehen. Als der 38-Jährige auf die Gruppe zuging, um mit den Männern zu sprechen, schlugen diese unvermittelt auf ihn ein. Das Opfer ging zu Boden. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Hallenbad. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Grevener Polizei unter Telefon 02571/928-4455 zu melden.