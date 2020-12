Steinfurt-Bu., Einbruch ins Gymnasium

Steinfurt-Bu. (ots) - Unbekannte sind zwischen Dienstagabend (15.12.), 20.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 06.00 Uhr, in das Gymnasium Arnoldinum am Pagenstecher Weg eingestiegen. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Im Schulgebäude durchsuchten die Unbekannten vor allem Räumlichkeiten im ersten Stock. Dort befindet sich neben dem Lehrerzimmer, dem Sekretariat und dem Büro des stellvertretenden Schulleiters auch das Büro des Schuldirektors. In mehreren Räumen durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.