Rheine, Verkehrsunfallflucht, Fahrradfahrer verletzt

Rheine (ots) - Am Mittwoch (16.12.) kam es gegen 17.12 Uhr auf der Felsenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Rheinenser fuhr mit seinem Pedelec in Fahrtrichtung Neuenkirchener Straße. In Höhe der Zufahrt zum Edeka Parkplatz wurde er von einem entgegenkommenden, nach links auf den Parkplatz abbiegenden Pkw übersehen. Der vorfahrtsberechtigte Pedelecfahrer bremste, konnte jedoch einen Kontakt seines Vorderrades mit dem Pkw nicht mehr verhindern und stürzte daraufhin. Er verletzte sich leicht. Der Pkw fuhr weiter, ohne dass sich der oder die Fahrer/in um den verletzten Mann zu kümmerte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.