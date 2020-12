Rheine (ots) - Am Dienstag, zwischen 11.30 und 13.30 Uhr wurde ein silberner VW Golf beschädigt. Das Auto stand während dieser Zeit im Parkhaus der Emsgalerie an der Münsterstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.