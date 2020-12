Nordwalde, Diebstahl von Baustelle

Nordwalde (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (14.12.2020), 16.20 Uhr, und Dienstag (15.12.2020), 06.10 Uhr, auf unbekannte Weise Zugang zum Rohbau eines Wohnparks an der Bahnhofstraße verschafft. Den Spuren zufolge entfernten sie mit Gewalt eine fest verbaute Bautür zum Heizungsraum. Dort entwendeten die Täter Ventile, Kupferrohre und Teile einer Heizungspumpe im Gesamtwert von schätzungsweise rund 5.000 Euro. Zudem durchwühlten sie Kisten nach weiteren Baumaterialien. Anschließend verließen sie die Baustelle durch eine zur Straße gelegenen Tür - und ließen dort einen Teil des Diebesguts zurück. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Polizei in Greven nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02571/928-4455.