Ibbenbüren, alkoholisierter Autofahrer rammt Mauer

Ibbenbüren (ots) - Ein 34-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren ist am Mittwochabend (16.12.2020) gegen 19.20 Uhr an der Alten Bockradener Straße mit seinem Pkw in eine Grundstücksmauer gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Es wurde ein ärztlicher Bluttest angeordnet. Der Mann bremste seinen Wagen auf der Straße offenbar abrupt ab, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mauer. Diese wurde zum Teil komplett zerstört. Der Ibbenbürener war nicht im Besitz eines Führerscheins. Und das Auto, das er gegen die Mauer steuerte, war nicht angemeldet. Den 34-Jährigen erwartet jetzt ein umfangreicheres Verfahren wegen mehrerer Vergehen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.