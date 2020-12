Ibbenbüren, geschädigter Fahrzeughalter gesucht

Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (17.12.) hat eine Autofahrerin an der Ignaz-Wiebeler-Straße gegen 08.00 Uhr vermutlich ein Fahrzeug beschädigt. Die Frau hat während der Fahrt einen lauten Knall gehört. Als sie kurz danach ihr Auto parkte, stellte sie fest, dass der rechte Außenspiegel an ihrem Fahrzeug abgerissen war. Dieser wurde später auf der Ignaz-Wiebeler-Straße gefunden. In der näheren Umgebung des Fundorts konnte jedoch kein zweites Fahrzeug ausfindig gemacht werden, dass beschädigt war. Die Polizei sucht deshalb Zeugen oder den Fahrzeugführer des vermutlich beteiligten Fahrzeugs. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.