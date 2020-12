Mettingen, Lkw von Autohaus-Parkplatz gestohlen

Mettingen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch (16.12.2020), 18.45 Uhr, und Donnerstag (17.12.2020), 07.30 Uhr an der Recker Straße in der Innenstadt einen Lkw entwendet. Der Laster war auf dem Vorhof eines Autohauses abgestellt. Es handelt sich um einen weißen Opel Monavo, das Kennzeichen lautet: ST-AT 104. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Ibbenbürener Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315 entgegen.