Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Freitag, (18.12.) wurde in Ibbenbüren am frühen Morgen auf dem Parkplatz der Anschrift Schlickelder Straße 85 ein Fahrzeug durch einen unbekannten Verursacher angefahren. Der blaue VW Golf wurde im Bereich des rechten hinteren Kotflügels beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.