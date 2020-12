Lengerich, Zigarettenautomat gesprengt

Steinfurt (ots) - Auf der Schützenstraße wurde am frühen Sonntagmorgen (20.12.), gegen 02.25 Uhr, ein Zigarettenautomat gesprengt. Ein Zeuge hatte nach einer lauten Detonation aus dem Fenster geschaut und drei bislang unbekannte Täter dabei beobachtet, wie sie Zigarettenschachteln aufsammelten und danach auf zwei 125er Motorrädern flüchteten. Die Nummernschilder hatten die Täter zuvor hochgebogen. Den Täter gelang es nicht, an das Bargeld des Automaten zu kommen. Der Beuteschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an dem Automaten beträgt etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.