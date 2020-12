Rheine, Sachbeschädigung am Café Einstein

Steinfurt (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Sonntag (20.12.), gegen 22.10 Uhr, mit einer Eisenstange mehrere Scheiben im Frontbereich des Café Einstein beschädigt. Der Täter wurde bei der Tatausführung von einer innen vorhandenen Kamera gefilmt. Nach Auswertung dieser Filmaufnahmen liegt eine erste Beschreibung vor. Demnach könnte es sich bei dem Täter um einen jungen Mann handeln, der etwa 165 cm bis 175 cm groß ist. Insgesamt hatte er eine schmächtige Statur. Bekleidet war er mit einer Jacke, die im Bauchbereich blau, darüber weiß und an der Kapuze und an den Schultern rot gefärbt war. Dazu trug er dunkle Jogginghose. Sein Gesicht hatte er mit einem grünen Einwegmundschutz verdeckt. Zudem hatte er die Kapuze über den Kopf gezogen. Als zwei zufällig vorbeikommende Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden, flüchtete der Unbekannte. Offensichtlich ging es dem Täter darum, die Scheiben zu zerstören und nicht darum, in das Gebäude zu gelangen. Die Eisenstange hatte er von einer nahegelegenen Baustelle entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.