Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Samstag (19.12.) wurde gegen 08.30 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße 27 ein Zaun durch ein Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Unfallort konnte ein abgerissenes Fahrzeugteil, wahrscheinlich Deflektor mit der Aufschrift Hyundai/Kia, vom flüchtigen Fahrzeug aufgefunden werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 700 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.