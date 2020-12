Rheine, Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Rheine (ots) - Am Montag (21.12.2020) kam es gegen 10:30 Uhr im Bereich Bonifatiusstraße/Staufenstraße zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen grauen Mercedes. Laut Zeugenaussage soll der 20-jährige Rheinenser seinen Mercedes dort auf eine sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt haben, obwohl sich zu dieser Zeit zahlreiche Passanten in dem Bereich befanden. Anschließend fuhr er vermutlich über die Staufenstraße, Ludgeristraße, den Friedrich Ebert Ring und der Servatiistraße zurück auf die Bonifatiusstraße. Beim Einbiegen auf den Parkplatz eines russischen Lebensmittelgeschäfts konnte sich ein Passant nur mit einem Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten. Zwischen dem 36-jährigen Passanten aus Rheine und dem Fahrzeugführer kam es danach zu verbalen Streitigkeiten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971-9384215.