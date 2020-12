Neuenkirchen, Scheunenbrand

Steinfurt (ots) - Am Montag (21.12.) hat an der Straße "Sutrum-Harum" eine Scheune gebrannt. Gegen 17.15 Uhr wurde die Polizei informiert. Bei Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr Neuenkirchen schon dabei, die Scheune zu löschen. Der Brand war vermutlich durch Schweißarbeiten, die kurz zuvor in der Scheune durchgeführt wurden, ausgebrochen. Die in der Scheune noch befindlichen Gasflaschen konnte die Feuerwehr sichern. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.